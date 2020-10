Il dibattito Harris-Pence e lo scontro sul Coronavirus. Senza mai parlare dello stato di salute di Trump (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Con Donald Trump e una ventina dei suoi più stretti collaboratori positivi alla Covid e oltre duecento mila morti a causa del virus negli Stati Uniti era inevitabile che il dibattito si concentrasse in gran parte sulla pandemia. La vice di Biden, Kamala Harris, aveva un compito preciso durante il dibattito: tenere alta la pressione su Mike Pence e sull’amministrazione Trump per la loro gestione della pandemia, dipingendola come l’apoteosi di una stagione fallimentare, Senza commettere a sua volta scivoloni. E così è stato. How Donald Trump and Mike Pence handled the Coronavirus crisis is the greatest failure ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Con Donalde una ventina dei suoi più stretti collaboratori positivi alla Covid e oltre duecento mila morti a causa del virus negli Stati Uniti era inevitabile che ilsi concentrasse in gran parte sulla pandemia. La vice di Biden, Kamala, aveva un compito preciso durante il: tenere alta la pressione su Mikee sull’amministrazioneper la loro gestione della pandemia, dipingendola come l’apoteosi di una stagione fallimentare,commettere a sua volta scivoloni. E così è. How Donaldand Mikehandled thecrisis is the greatest failure ...

you_trend : ???? Siete pronti per il dibattito di stanotte tra Kamala #Harris e Mike #Pence? - repubblica : 'Biden è stupido e pazzo. Harris più a sinistra di Sanders'. I tweet di Trump a poche ore dal dibattito dei vice - ilfoglio_it : Non bastano buona educazione e artifici retorici per difendere gli ultimi quattro anni di presidenza americana. Cos… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Usa, dibattito Pence-Harris. Lui la interrompe più volte ma lei: 'Sto parlando io ora, signor vicepresidente': 'Signor vi… - rsimoni62 : RT @TizianaFerrario: “Mr President sto parlando”. Più volte Kamala Harris reagisce alle interruzioni di Mike Pence. “ I am Speaking” Un dib… -