Il CoronaVirus potrebbe bloccare per sempre l’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Paolo Brosio sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma il suo ingresso potrebbe non avvenire mai. A svelare il suo attuale stato di salute è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha espressamente detto che “la sua partecipazione al GF Vip, proprio per la forma virale fortissima che lo ha colpito, sembra in forte dubbio”. Paolo Brosio ha scoperto di essere positivo al Covid-19 quando era in albergo, pochi giorni prima il debutto della quinta edizione del GF Vip. Portato in ospedale, il conduttore c’è rimasto per un mese combattendo contro una “forma violentissima del virus”. “Giornalettismo rivela che Paolo ha effettuato un nuovo tampone, due ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020)sarebbe dovuto essere uno dei concorrenti della quinta edizione delVip, ma il suo ingressonon avvenire mai. A svelare il suo attuale stato di salute è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, che ha espressamente detto che “la sua partecipazione al GF Vip, proprio per la forma virale fortissima che lo ha colpito, sembra in forte dubbio”.ha scoperto di essere positivo al Covid-19 quando era in albergo, pochi giorni prima il debutto della quinta edizione del GF Vip. Portato in ospedale, il conduttore c’è rimasto per un mese combattendo contro una “forma violentissima del virus”. “Giornalettismo rivela cheha effettuato un nuovo tampone, due ...

annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - giuliainnocenzi : Un presidente contagioso dice al mondo di non avere paura del virus dopo essersi tolto la mascherina e mentre sembr… - SkyTG24 : Covid-19: la maggior parte dei pazienti positivi potrebbe non essere contagiosa. Lo studio - infoitinterno : Coronavirus, a metà ottobre arriverà un nuovo Dpcm: ecco cosa potrebbe prevedere - Kemess12 : @DottAngeloC @zanchettin83 la vitamina D potrebbe cooperare con l’interferone nella risposta antivirale. Fonte ISS -

Ultime Notizie dalla rete : CoronaVirus potrebbe Coronavirus: il delirio potrebbe essere il sintomo «chiave» del virus negli anziani fragili Corriere della Sera I dossier caldi ritornano a Conte

Il centrodestra ha chiuso all'ipotesi di voto a distanza per il parlamento, stante la situazione dei contagi Covid da coronavirus e le quarantene imposte anche ai parlamentari. Alla domanda su come si ...

Il bando-tipo riduce i ricorsi

Al via l'adeguamento del bando-tipo Anac n. 1 per le gare di appalto di servizi e forniture; positivo il giudizio degli stakeholders sull'applicazione del bando-tipo Anac in termini di riduzione dei t ...

Il centrodestra ha chiuso all'ipotesi di voto a distanza per il parlamento, stante la situazione dei contagi Covid da coronavirus e le quarantene imposte anche ai parlamentari. Alla domanda su come si ...Al via l'adeguamento del bando-tipo Anac n. 1 per le gare di appalto di servizi e forniture; positivo il giudizio degli stakeholders sull'applicazione del bando-tipo Anac in termini di riduzione dei t ...