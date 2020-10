Il Click Day su Siciliapei annullato, nuova distribuzione del contributo alle imprese (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non c’è stato nulla da fare, il tanto atteso Click day su Siciliapei, la piattaforma della regione Sicilia guidata da Nello Musumeci, non è partito neppure oggi 8 ottobre. Ad inizio settimana doveva avviarsi la procedura di inoltro delle domande di contributo a fondo perduto da parte delle aziende colpite dalla crisi per la pandemia Covid-19. Le tante difficoltà tecniche del day one avevano spinto al posticipo dell’appuntamento a questo giovedì 8 ottobre ma, nuovamente, errori e malfunzionamenti hanno annullato in via definitiva la procedura online. In pratica è giunta l’ufficializzazione che non ci sarà più alcun Click Day su Siciliapei per l’erogazione del bonus alle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non c’è stato nulla da fare, il tanto attesoday su, la piattaforma della regione Sicilia guidata da Nello Musumeci, non è partito neppure oggi 8 ottobre. Ad inizio settimana doveva avviarsi la procedura di inoltro delle domande dia fondo perduto da parte delle aziende colpite dalla crisi per la pandemia Covid-19. Le tante difficoltà tecniche del day one avevano spinto al posticipo dell’appuntamento a questo giovedì 8 ottobre ma,mente, errori e malfunzionamenti hannoin via definitiva la procedura online. In pratica è giunta l’ufficializzazione che non ci sarà più alcunDay super l’erogazione del bonus...

