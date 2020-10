Il camion con la gru butta giù il ponte ciclabile, incidente all'Eur (Di giovedì 8 ottobre 2020) camion con gru prende in pieno la sopraelevata dell'Eur, crolla la pista ciclabile. È successo questa mattina, intorno alle ore 10 circa, nei pressi di piazzale Roberto Ardigò al municipio VIII della Capitale. Il distacco di porzione è avvenuto per urto accidentale di un camion in manovra che aveva la gru sollevata tanti da urtare la pista. L'area, dopo l'avvenuta messa in sicurezza, è stata transennata e affidata alle competenze del personale di Roma Capitale presente nel luogo di intervento. Non ci sono stati feriti. Sul posto presente una squadra dell'eur dei vigili del fuoco del comando di Roma e una pattuglia del gruppo Tintoretto della polizia municipale di Roma Capitale al lavoro per i rilievi del caso. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020)con gru prende in pieno la sopraelevata dell'Eur, crolla la pista. È successo questa mattina, intorno alle ore 10 circa, nei pressi di piazzale Roberto Ardigò al municipio VIII della Capitale. Il distacco di porzione è avvenuto per urto accidentale di unin manovra che aveva la gru sollevata tanti da urtare la pista. L'area, dopo l'avvenuta messa in sicurezza, è stata transennata e affidata alle competenze del personale di Roma Capitale presente nel luogo di intervento. Non ci sono stati feriti. Sul posto presente una squadra dell'eur dei vigili del fuoco del comando di Roma e una pattuglia del gruppo Tintoretto della polizia municipale di Roma Capitale al lavoro per i rilievi del caso.

