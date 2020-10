Ibra è ancora positivo | e tra 9 giorni c’è il derby Il virus se ne frega del calendario

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 ottobre 2020)himovic è. Dal 24 settembre ce lo raccontano chiuso in casa ad allenarsi come può in attesa che un tampone lo liberi. Ma come la pratica ormai quotidiana insegna il coronase nedei calendari e del calcio in generale: non è detto che si guarisca in fretta. Anzi. E così la star del Milan – che pure aveva scherzato sulla sua positività sfidando apertamente il– non sa se riuscirà a giocare ildi Milano, tra nove. E’anche il difensore Duarte. Questa è la nuova realtà, con cui fare i conti: se si va avanti, con questi protocolli, la formazione la farà spesso anche il ...