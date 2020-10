I vigili del sindacato Ugl aderiscono alla Marcia fascio-negazionista: 'Il Covid? Solo una brutta influenza' (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un paradosso incredibile: proprio coloro che dovrebbero assicurare il rispetto delle regole sono quelli che le regole non vogliono rispettarle. Parliamo dei vigili di Roma che aderiscono al sindacato ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un paradosso incredibile: proprio coloro che dovrebbero assicurare il rispetto delle regole sono quelli che le regole non vogliono rispettarle. Parliamo deidi Roma cheal...

giusmo1 : Cinghiali in centro a Milano: cadono nel Naviglio e i vigili del fuoco li recuperano in Darsena - enpaonlus : I vigili del fuoco, gli angeli che salvano gli animali, decine di interventi ogni mese: - enpaonlus : La sentivano guaire da una settimana ma non la trovavano: i pompieri salvano la cagnolina Sally… - massimoguido : Ridiamo un po' di taluni giornalisti. Vivere Senigallia: '... Vigili del fuoco sono intervenuti alle 17,35 di giove… - fila_12 : RT @TgrPiemonte: Operazioni a oltre 60 metri d'altezza per una lastra di piombo instabile sulla cupola della Basilica di Superga. Il proble… -

Ultime Notizie dalla rete : vigili del Vigili del Fuoco in stato di agitazione Basilicata24 Priocca: ancora nessuna traccia del 49enne scomparso martedì

Anche oggi le squadre dei Vigili del Fuoco con l'Ucl e Saf di Asti, elicottero Drago e personale di Alba hanno perlustrato la vicina area di Castellinaldo d'Alba, dove l'uomo si era recato per una ...

Tragedia a Latte: uomo sale sul tetto del treno e muore folgorato. Circolazione ferroviaria interrotta sulla Ventimiglia-Nizza

Sul posto presenti gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco che stanno recuperando il corpo Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e gli agenti della Polfer.

