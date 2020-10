I numeri del cancro in Italia: 377mila nuovi casi nel 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Presentati i nuovi numeri del cancro in Italia: sono 377.000 le nuove diagnosi di cancro previste quest’anno, aumentano tra le donne Sono 377.000 le nuove diagnosi di cancro previste quest’anno nel nostro Paese, 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne (nel 2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Si stimano, quindi, circa 6.000 casi in più… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Presentati idelin: sono 377.000 le nuove diagnosi dipreviste quest’anno, aumentano tra le donne Sono 377.000 le nuove diagnosi dipreviste quest’anno nel nostro Paese, 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne (nel 2019 erano, rispettivamente, 196.000 e 175.000). Si stimano, quindi, circa 6.000in più… L'articolo Corriere Nazionale.

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - RaiNews : Numeri sempre più allarmanti in molti paesi del vecchio continente #Francia #COVID19 - Tg3web : Tornano a far paura i numeri del Belgio, uno dei Paesi europei più colpiti dalla prima ondata della pandemia. Bruxe… - BasicLifeSupp : I numeri del cancro in Italia. Nel 2020 stimate 377mila nuove diagnosi. Per le donne 6.000 in più mentre per gli uo… - noitre32 : RT @a_meluzzi: La #censura nei confronti di @NicolaPorro che correttamente difende le solide argomentazioni basate su numeri del Prof.#Bass… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri del Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno Il Fatto Quotidiano Covid-19, Germania: «Diffusione incontrollata». E «dare aria» entra nelle linee-guida preventive

In Germania 4 mila casi nelle ultime 24 ore. E una delle ossessioni nazionali, quella per il «dare aria» a uffici e abitazioni, nel protocollo governativo come mascherine e distanziamento.

Caritas-Migrantes, oltre 5 milioni di immigrati in Italia che producono il 9% del Pil

Presentato il 29° “Rapporto Immigrazione” della Fondazione Migrantes e della Caritas (Cei): oltre 5 milioni di stranieri che producono il 9 % del Pil, ma serve una migliore “narrazione” della realtà m ...

In Germania 4 mila casi nelle ultime 24 ore. E una delle ossessioni nazionali, quella per il «dare aria» a uffici e abitazioni, nel protocollo governativo come mascherine e distanziamento.Presentato il 29° “Rapporto Immigrazione” della Fondazione Migrantes e della Caritas (Cei): oltre 5 milioni di stranieri che producono il 9 % del Pil, ma serve una migliore “narrazione” della realtà m ...