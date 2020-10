I jihadisti siriani sono davvero al fianco dell’esercito azerbagiano?

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha recentemente accusato la Turchia di aver trasferito circa 300dalla zona di Aleppo all’Azerbaijan per utilizzarli nella guerra del Nagorno-Karabakh contro l’Armenia, citando un report dell’intelligence che segnalerebbe anche il loro passaggio per la città turca di Gaziantep. Le stesse accusearrivate anche dall’Osservatorio siriano per i … Ialdell’esercito? InsideOver.

ROMA, 08 OTT - Miliziani dell'Isis sono tornati a imporre un controllo territoriale, seppur sporadico e simbolico, nella Siria orientale, in alcune località minori a nord del fiume Eufrate. Lo riferis ...Il riesplodere della guerra tra Armenia e Azerbaigian attorno allo status dell’enclave del Nagorno-Karabakh rappresenta un serissimo grattacapo per Mosca non solo per via della destabilizzazione che e ...