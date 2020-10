Huawei P Smart 2021, batteria massiccia e fotocamera quadrupla a 229 euro (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Foto: Huawei)Apre ufficialmente al preordine oggi Huawei P Smart 2021, un modello di medio range che punta deciso su una batteria dalla lunga durata e rapida ricarica assieme a una fotocamera quadrupla prestante. Il prezzo è competitivo e include anche un generoso bundle promozionale con cuffiette e servizi extra offerti. Il nuovo modello della P-series monta uno ampio schermo da 6,67 pollici full hd a cristalli liquidi con 394 ppi di densità e fotocamera frontale da 18 megapixel con apertura f/2.0 nel foro centrale accompagnata da flash circolare; il sensore per l’impronta digitale è piazzato sul lato del dispositivo. Il SoC è un Kirin 710A octa-core da 2,2 GHz con 4 gb di ram e 128 gb espandibile di ulteriori 512 gb ... Leggi su wired (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Foto:)Apre ufficialmente al preordine oggi, un modello di medio range che punta deciso su unadalla lunga durata e rapida ricarica assieme a unaprestante. Il prezzo è competitivo e include anche un generoso bundle promozionale con cuffiette e servizi extra offerti. Il nuovo modello della P-series monta uno ampio schermo da 6,67 pollici full hd a cristalli liquidi con 394 ppi di densità efrontale da 18 megapixel con apertura f/2.0 nel foro centrale accompagnata da flash circolare; il sensore per l’impronta digitale è piazzato sul lato del dispositivo. Il SoC è un Kirin 710A octa-core da 2,2 GHz con 4 gb di ram e 128 gb espandibile di ulteriori 512 gb ...

palermomaniait : Huawei P Smart 2021 ha fatto il suo debutto in Italia - - lucaviscardi : Huawei P Smart 2021, un altro super affare! - ansa_tecnologia : Huawei lancia P Smart 2021. Nuova versione smartphone con quad-camera e batteria aumentata | #ANSA - CeotechI : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… - DigitalicMag : Super ricarica veloce e fotocamere di livello ad un prezzo di fascia media, ecco il nuovo Huawei P smart 21!… -