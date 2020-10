"Ho 100 anni e lavoro. Il segreto? Amo la vita"

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nadia Muratore Romana, classe 1920, è cassiera nella pasticceria di famiglia a Cuneo dal 1961 Cuneo «Ildellaè racchiuso in un sorriso». E sorrisi ne ha donati molti, Romana Chiavarino Coda, classe 1920, coadiuvante del bar pasticceria Bonfante di Cuneo, in Piemonte, dove da oltre 34, fa la cassiera, destreggiandosi con disinvoltura tra bancomat e smartphone. «In questi ultimiil mio impegno è diminuito - spiega con voce cristallina Romana -, perchésolo da mezzogiorno alle 15, quando ci sono più clienti per la pausa pranzo. Rispetto ad una volta, è uno scherzo: in certi periodi facevo il giro dell'orologio. Conosco bene la maggior parte dei clienti, spesso li ho visti crescere e condivido con loro ...