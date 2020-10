Higuain, prima gioia con l’Inter Miami su punizione: prima volta su calcio piazzato dopo le 428 gare in Europa. Sui social:”Ci manchi…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzalo Higuain si "ripresenta" alla MLS. dopo l'esordio da dimenticare con un rigore sbagliato, ancora un calcio da fermo protagonista ma questa volta una punizione magistrale che termina in gol e regala i tre punti al suo Inter Miami.Il centravanti argentino è stato protagonista in positivo del successo della squadra di Beckham contro i New York Red Bull, battuti per 2-1 grazie proprio al gol del Pipita. Una rete, praticamente da record, accolta dal mondo social con reazioni di ogni tipo.Higuain segna su punizione: record e reazioni socialL'esultanza anche sorpresa di Higuain non è certo un caso. Nonostante il missile su punizione sia stata assolutamente letale e non ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzalosi "ripresenta" alla MLS.l'esordio da dimenticare con un rigore sbagliato, ancora unda fermo protagonista ma questaunamagistrale che termina in gol e regala i tre punti al suo Inter.Il centravanti argentino è stato protagonista in positivo del successo della squadra di Beckham contro i New York Red Bull, battuti per 2-1 grazie proprio al gol del Pipita. Una rete, praticamente da record, accolta dal mondocon reazioni di ogni tipo.segna su: record e reazioniL'esultanza anche sorpresa dinon è certo un caso. Nonostante il missile susia stata assolutamente letale e non ...

