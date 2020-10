Hellas Verona, Ceccherini: “Amrabat mi ha parlato bene di questo club. A Firenze non giocavo perchè…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo settimane di trattative alla fine l'affare è andato in porto, Federico Ceccherini è diventato un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Oggi è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del giocatore.LE PAROLE DI Ceccherinicaption id="attachment 1034139" align="alignnone" width="1920" Ceccherini, sito ufficiale Verona/caption"Potevo arrivare prima all'Hellas - ha svelato Ceccherini - già da due-tre settimane c'era l'accordo. Poi a Firenze c'è stato l'infortunio di Pezzella, e per questo motivo sono rimasto alla Fiorentina più del previsto. Perché ho scelto Verona? In verità l'avevo già scelta lo scorso gennaio, quando sono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo settimane di trattative alla fine l'affare è andato in porto, Federicoè diventato un nuovo calciatore dell'. Oggi è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del giocatore.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1034139" align="alignnone" width="1920", sito ufficiale/caption"Potevo arrivare prima all'- ha svelato- già da due-tre settimane c'era l'accordo. Poi ac'è stato l'infortunio di Pezzella, e permotivo sono rimasto alla Fiorentina più del previsto. Perché ho scelto? In verità l'avevo già scelta lo scorso gennaio, quando sono ...

Glongari : #Fiorentina in chiusura l’operazione #MartinezQuarta con il #RiverPlate. Il difensore centrale Costerà 12 milioni d… - FIGCfemminile : Sabato ?? Domenica ?? Lunedì ?? ??? Dopo circa un mese di pausa torna l’appuntamento con la #SerieAFemminile… - ItaSportPress : Hellas Verona, Ceccherini: 'Amrabat mi ha parlato bene di questo club. A Firenze non giocavo perchè...' -… - nadi1913 : RT @RaimondoDM: ???Il #Genoa con 17 positivi al #Covid_19 in rosa ha annunciato che a Verona contro l'#Hellas giocherà con la squadra Primav… - Eledyb10 : RT @RaimondoDM: ???Il #Genoa con 17 positivi al #Covid_19 in rosa ha annunciato che a Verona contro l'#Hellas giocherà con la squadra Primav… -