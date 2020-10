Harris? «Un mostro comunista che vuole fare entrare killer e stupratori negli Stati Uniti» – Il video (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donald Trump senza ritegno contro Kamala Harris sugli schermi di Fox News, all’indomani del dibattito di Salt Lake City. Il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista telefonica trasmessa dal network “amico”, ha definito la candidata dem alla vice presidenza «terribile» e «totalmente sgradevole». Poi l’ha accusata di essere «una comunista, peggio di una socialista». E infine di avere il seguente programma in tema di immigrazione e di rapporti con il Messico: «vuole aprire i confini per far entrare killer, assassini e stupratori nel nostro Paese». «Signor vice presidente, sto parlando io!». La lezione di Kamala Harris contro il mansplaining ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Donald Trump senza ritegno contro Kamalasugli schermi di Fox News, all’indomani del dibattito di Salt Lake City. Il presidente degli, in un’intervista telefonica trasmessa dal network “amico”, ha definito la candidata dem alla vice presidenza «terribile» e «totalmente sgradevole». Poi l’ha accusata di essere «una, peggio di una socialista». E infine di avere il seguente programma in tema di immigrazione e di rapporti con il Messico: «aprire i confini per far, assassini enel nostro Paese». «Signor vice presidente, sto parlando io!». La lezione di Kamalacontro il mansplaining ...

enanias : RT @alanfriedmanit: Trump, malato di Covid, dice no al dibattito virtuale con Biden: «Non perderò il mio tempo con un dibattito di quel tip… - Open_gol : Harris? «Un mostro comunista che vuole fare entrare killer e stupratori negli Stati Uniti». Il video ? - ZenZenit369 : RT @LaStampa: Il presidente Usa: «Non perderò il mio tempo con un dibattito di quel tipo. Meglio tornare a fare comizi». - SpaceCowboy21 : RT @alanfriedmanit: Trump, malato di Covid, dice no al dibattito virtuale con Biden: «Non perderò il mio tempo con un dibattito di quel tip… - GPiziarte : RT @alanfriedmanit: Trump, malato di Covid, dice no al dibattito virtuale con Biden: «Non perderò il mio tempo con un dibattito di quel tip… -

Ultime Notizie dalla rete : Harris mostro Trump all’attacco: dice no al dibattito virtuale e attacca Kamala Harris: “E’ un mostro” La Stampa Usa: Trump, Kamala Harris è "un mostro, ha detto solo bugie"

La senatrice Kamala Harris, scelta dal candidato democratico Joe Biden come vice in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 3 ...

UNIVERSITA’ PERUGIA, IN UNA MOSTRA LA MISSIONE ARCHEOLOGICA IN GIORDANIA (2)

BOSCHI (IV): DA KAMALA HARRIS GRANDE MESSAGGIO PER TUTTI 17:01 PD, BERNINI (FI): VICINI A ZINGARETTI PER MORTE AMATA MAMMA 16:58 UNIVERSITA’ PERUGIA, IN UNA MOSTRA LA MISSIONE ARCHEOLOGICA IN ...

La senatrice Kamala Harris, scelta dal candidato democratico Joe Biden come vice in caso di vittoria alle elezioni del prossimo 3 ...BOSCHI (IV): DA KAMALA HARRIS GRANDE MESSAGGIO PER TUTTI 17:01 PD, BERNINI (FI): VICINI A ZINGARETTI PER MORTE AMATA MAMMA 16:58 UNIVERSITA’ PERUGIA, IN UNA MOSTRA LA MISSIONE ARCHEOLOGICA IN ...