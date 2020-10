Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme, lo scherzo a Maria Teresa Ruta (Di giovedì 8 ottobre 2020) I gieffini hanno organizzato uno scherzo a Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci ha sorpreso a letto insieme Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme. GF VIP: Pierpaolo E Guenda A letto insieme – Nella giornata di Mercoledì i concorrenti del Gf hanno organizzato uno scherzo a Maria Teresa Ruta mentre quest’ultima stava lavando i … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) I gieffini hanno organizzato uno, Elisabetta Gregoraci ha sorpreso a. GF VIP:– Nella giornata di Mercoledì i concorrenti del Gf hanno organizzato unomentre quest’ultima stava lavando i … L'articolo

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - 5Piccola : RT @sorpresoneh: Il Grande Fratello ha pubblicato un video di Franceska su ig e questa è la descrizione MI STATE DICENDO CHE STA TORNANDO??… - kodokushi_8 : RT @Dr4c0h: ma Dayane che 'tommaso non ha più niente da dire perché tutto quello che aveva da dire lo ha detto'. DAYANE MA TU COSA HAI MAI… -