Grande Fratello Vip, nuova concorrente? Spunta ancora quel nome famoso: ecco di chi si tratta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il cast del Grande Fratello Vip non è sicuramente al completo. Per via della squalifica di Fausto Leali e Denis Dosio, il reality show ha perso pezzi prima del previsto, probabilmente “costringendo” gli autori a correre ai ripari. Secondo Alberto Dandolo, tra le pagine di Oggi, potrebbe entrare un volto molto famoso. Grande Fratello Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il cast delVip non è sicuramente al completo. Per via della squalifica di Fausto Leali e Denis Dosio, il reality show ha perso pezzi prima del previsto, probabilmente “costringendo” gli autori a correre ai ripari. Secondo Alberto Dandolo, tra le pagine di Oggi, potrebbe entrare un volto moltoVip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - najwa_pitufo : Quello che vorrei vedere adesso? MIRACOMOVAN in tendenza, superando il Grande Fratello...fattibile? - _Velies_ : @SplendorSolis00 Vabbé ma mica puoi essere al livello di questi istruitissimi genialodi che sono molti gradini più… -