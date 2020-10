Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci sorprende Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria a letto insieme, il crudele scherzo a Maria Teresa Ruta (video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) I gieffini hanno organizzato un crudele scherzo per Maria Teresa Ruta. Elisabetta Gregoraci ha perso la pazienza dopo aver sorpreso Pierpaolo e Guenda a letto insieme GF Vip: Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria sorpresi a letto insieme I concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non hanno mai un momento di noia all’interno della Casa. Nella giornata di mercoledì la produzione li ha invitati a vestirsi bene dal momento che fuori pioveva. Hanno preparato il pranzo, si sono lasciati andare a discorsi molto seri evitando scontri e malumori. Poi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020) I gieffini hanno organizzato unperha perso la pazienza dopo aver sorpresoGF Vip:sorpresi aI concorrenti della quinta edizione delVip non hanno mai un momento di noia all’interno della Casa. Nella giornata di mercoledì la produzione li ha invitati a vestirsi bene dal momento che fuori pioveva. Hanno preparato il pranzo, si sono lasciati andare a discorsi molto seri evitando scontri e malumori. Poi ...

