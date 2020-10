Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania nomina Alberto Tarallo davanti a Massimiliano ed Adua (Di giovedì 8 ottobre 2020) Massimiliano e Adua (US Endemol Shine) Myriam Catania, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra da soli nel giardino del Grande Fratello Vip 5. Tre attori insieme e il discorso cade sul mondo della recitazione, ricordando, non senza trattenere il sorriso, alcuni celebri titoli di Canale 5 dove hanno figurato gli ex “volti di punta” di Ares Film. A tal proposito, la Catania, ignara della diffida di Alberto Tarallo, nomina proprio lui, l”innominabile’, facendo calare, per un attimo, il gelo. “Come si chiama quello che fa queste fiction qui? Il… come si chiama lui? E dai. Non il produttore. E più il… È lui ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020)(US Endemol Shine)Del Vesco eMorra da soli nel giardino delVip 5. Tre attori insieme e il discorso cade sul mondo della recitazione, ricordando, non senza trattenere il sorriso, alcuni celebri titoli di Canale 5 dove hanno figurato gli ex “volti di punta” di Ares Film. A tal proposito, la, ignara della diffida diproprio lui, l”inbile’, facendo calare, per un attimo, il gelo. “Come si chiama quello che fa queste fiction qui? Il… come si chiama lui? E dai. Non il produttore. E più il… È lui ...

