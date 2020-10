Grande Fratello, l’ex gieffina parla della sua storia finita: “Eravamo…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Grande Fratello negli anni ha avuto tantissimi inquilini e molti concorrenti che nel tempo sono diventati molto famosi. Le vicende amorose hanno sempre arricchito la casa più spiata d’Italia anche se nelle ultime ore è emersa una dichiarazione molto forte di un’ex gieffina. Scopriamone i dettagli. Rivelazioni inaspettate Negli anni, al Grande Fratello, sono … L'articolo Grande Fratello, l’ex gieffina parla della sua storia finita: “Eravamo…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilnegli anni ha avuto tantissimi inquilini e molti concorrenti che nel tempo sono diventati molto famosi. Le vicende amorose hanno sempre arricchito la casa più spiata d’Italia anche se nelle ultime ore è emersa una dichiarazione molto forte di un’ex. Scopriamone i dettagli. Rivelazioni inaspettate Negli anni, al, sono … L'articolo, l’exsua: “Eravamo…” proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck fuori controllo: “Sei una rompicaz***, vaffanc***. Mi hai rotto il caz***”.… - cargiov : @Giandom84354994 Non è mica uno dei tuoi idoli il cui successo dipende da come se la cavano al 'grande fratello vip… -