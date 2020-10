Grande Fratello, da Gabriel Garko al “caso” Morra: la triste narrazione del mondo LGBT (Di giovedì 8 ottobre 2020) Posso ormai, dall’alto dei miei 46 anni, considerarmi un omosessuale d’antan: uno che ha potuto vivere molti cambiamenti o meglio molti cambi di passo nella narrazione della comunità LGBT in televisione. E attenzione: spesso sono state regressioni. Fatemi fare un po’ il trombone. In prima serata nella mia gioventù c’erano Leopoldo Mastelloni, Paolo Poli, Amanda Lear, Renato Zero inciuciato e libero nella versione pre-democristiana. Ho vaghi ricordi persino di Mario Mieli, in tuta da operaio e tacchi a spillo con gli operai dell’Alfa Romeo nel programma Tabù Tabù datato 1978. Ma ricordo anche Aldo Busi che fa letteratura ad Amici, le “Cronache marziane” di Fabio Canino (che appena hanno cominciato a macinare ascolti sono state sospese), Eva Robin’s che presenta lo spin-off ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Posso ormai, dall’alto dei miei 46 anni, considerarmi un omosessuale d’antan: uno che ha potuto vivere molti cambiamenti o meglio molti cambi di passo nelladella comunitàin televisione. E attenzione: spesso sono state regressioni. Fatemi fare un po’ il trombone. In prima serata nella mia gioventù c’erano Leopoldo Mastelloni, Paolo Poli, Amanda Lear, Renato Zero inciuciato e libero nella versione pre-democristiana. Ho vaghi ricordi persino di Mario Mieli, in tuta da operaio e tacchi a spillo con gli operai dell’Alfa Romeo nel programma Tabù Tabù datato 1978. Ma ricordo anche Aldo Busi che fa letteratura ad Amici, le “Cronache marziane” di Fabio Canino (che appena hanno cominciato a macinare ascolti sono state sospese), Eva Robin’s che presenta lo spin-off ...

