Governo-Regioni, torna la cabina di regia: i nodi da risolvere sul nuovo Dpcm (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ministro BocciaIl nuovo Dpcm del mese di ottobre ha imposto l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto durante tutto l'arco della giornata: il rischio è quello di incorrere in sanzioni fino a 1.000 euro. Inoltre, tra i provvedimenti del Dpcm torna anche il divieto di ballo e le relative limitazioni ai festini privati, considerati veicolo primario di contagio tra i giovani. Attenzione al distanziamento sociale e alle buone regole di convivenza con il virus: igienizzare le mani, evitare di toccare naso e bocca, mantenere le distanze dagli altri. Tra Governo e Regioni tornano le cabine di regia messe in atto durante il primo lockdown: l'obiettivo è quello di risolvere i ...

