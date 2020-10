Google lancia News Showcase: la risposta alla condanna dei giudici francesi" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mondo dell'editoria europea assiste con attenzione alle notizie dalla Francia che segnano un cambio di passo nei rapporti tra il motore di ricerca Google e le testate giornalistiche. La ... Leggi su europa.today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mondo dell'editoria europea assiste con attenzione alle notizie dFrancia che segnano un cambio di passo nei rapporti tra il motore di ricercae le testate giornalistiche. La ...

VikyBorgomeo : Il FAB (Female Advisory Board) di Lamborghini lancia il podcast: otto storie di trasformazione che hanno come prota… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Non avete niente da fare? No problem, Google pensa anche a voi e lancia la app che vi trasforma in opere d’arte famose. h… - FinestreArte : Non avete niente da fare? No problem, Google pensa anche a voi e lancia la app che vi trasforma in opere d’arte fam… - MassimoPetrucci : Google lancia una nuova bomba per stravolgere il mondo degli eCommerce! - Notiziedi_it : Google fa più ricca la sua Tv, lancia l’altoparlante ad alta fedeltà e i nuovi Pixel -

Ultime Notizie dalla rete : Google lancia Google lancia la app che ti trasforma in un'opera d'arte famosa Finestre sull'Arte Google Foto, una nuova funzionalità per stampare le foto migliori

A Settembre dello scorso anno, Google Foto ha introdotto la possibilità di stampare le immagini in diversi formati. Il gigante di Mountain View ha poi continuato a sperimentare nuove attività di ...

Google deve pagare gli editori: la Francia crea un “precedente” europeo

La Corte d'Appello respinge il ricorso di Google contro la sentenza dell'Antitrust emessa lo scorso aprile. Il caso potrebbe fare scuola e aprire le porte a accordi con gli editori anche negli altri P ...

A Settembre dello scorso anno, Google Foto ha introdotto la possibilità di stampare le immagini in diversi formati. Il gigante di Mountain View ha poi continuato a sperimentare nuove attività di ...La Corte d'Appello respinge il ricorso di Google contro la sentenza dell'Antitrust emessa lo scorso aprile. Il caso potrebbe fare scuola e aprire le porte a accordi con gli editori anche negli altri P ...