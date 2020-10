Godzilla: Singular Point – Nuova serie anime da Netflix (Di giovedì 8 ottobre 2020) Godzilla torna con una Nuova serie animata su Netflix, intitolata Singular Point. Picture credits: Kazue Kato/NetflixCreato nel 1954 e da allora protagonista o co-protagonista di 32 film prodotti dalla Toho Entertainment, Godzilla è sicuramente uno dei personaggi fittizi giapponesi più famosi al mondo. Simbolo della natura che si ribella all’uomo e dei pericoli dell’energia atomica, Godzilla generò il genere dei kaiju e ancora oggi la sua fama non è in calo. Dopo i film statunitensi degli ultimi anni, Netflix ha annunciato una serie animata per il 2021: Godzilla: Singular Point. Un progetto condiviso I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020)torna con unaanimata su, intitolata. Picture credits: Kazue Kato/Creato nel 1954 e da allora protagonista o co-protagonista di 32 film prodotti dalla Toho Entertainment,è sicuramente uno dei personaggi fittizi giapponesi più famosi al mondo. Simbolo della natura che si ribella all’uomo e dei pericoli dell’energia atomica,generò il genere dei kaiju e ancora oggi la sua fama non è in calo. Dopo i film statunitensi degli ultimi anni,ha annunciato unaanimata per il 2021:. Un progetto condiviso I ...

