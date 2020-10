Gli scienziati scoprono nuovi utilizzi del diamante

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I diamanti sono conduttori termici e isolanti elettrici. Proprio per questo, glihanno studiato un modo per implementare tali caratteristiche, modificando minuscoli aghi di. Attualmente la ricerca è in fase embrionale, ma potrebbe spianare la strada per implicazioni future, come la realizzazione di celle solari a banda larga, LED, diversi dispositivi ottici, ed addirittura sensori quantistici. Questo significa che, con un’apposita deformazione, un pezzo didalle dimensioni davvero esigue potrebbe diventare una sorta di cella solare, in grado di catturare le frequenze della luce del sole, ed essere quindi utilizzati come fotorilevatori in diversi ambiti, specialmente industriali. Alcuni dettagli sullo studio Per effettuare la ricerca, glihanno combinato alle ...