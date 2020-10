Gli esperti: "Il coronavirus ha rotto l'argine in Italia, bisogna correre ai ripari" (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I dati raccolti a livello internazionale a marzo e aprile, dunque nel corso della cosiddetta 'prima ondata" della pandemia di Covid-19, mostrano che i Paesi che hanno meglio contenuto la diffusione del virus sono stati quelli capaci di mantenere il rapporto tra casi positivi e persone testate al di sotto del 3%. In Italia abbiamo oltrepassato il 25 settembre questo valore soglia, mentre dal 3 ottobre siamo stabilmente sopra al 4%». È l'analisi di Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook "coronavirus - Dati e analisi scientifiche", e Monica Murano, anche lei dottoressa in Fisica, che sottolineano: «Si è rotto l'argine. Dovremmo correre ai ripari e aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del 3%». ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) «I dati raccolti a livello internazionale a marzo e aprile, dunque nel corso della cosiddetta 'prima ondata" della pandemia di Covid-19, mostrano che i Paesi che hanno meglio contenuto la diffusione del virus sono stati quelli capaci di mantenere il rapporto tra casi positivi e persone testate al di sotto del 3%. Inabbiamo oltrepassato il 25 settembre questo valore soglia, mentre dal 3 ottobre siamo stabilmente sopra al 4%». È l'analisi di Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook "- Dati e analisi scientifiche", e Monica Murano, anche lei dottoressa in Fisica, che sottolineano: «Si èl'. Dovremmoaie aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del 3%». ...

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Covid, esperti al governo: servono limitazioni per gli eventi di massa #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, esperti al governo: servono limitazioni per gli eventi di massa #coronavirus - RadioRaffo : @rtl1025 Cacchio se non ci fossero gli esperti come faremmo??? Mannagg meno male!!! - Pippoevai : RT @domanigiornale: Per gli esperti di comunicazione è uno stratagemma per sintonizzarsi con potenziali clienti - tempoweb : Gli esperti: 'Il #coronavirus ha rotto l'argine in #Italia, bisogna correre ai ripari' #salute #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esperti Master in agricoltura di precisione, per formare gli esperti dell'agricoltura del futuro OrvietoNews.it Saras crolla con incubo Isis: cosa è successo? Meglio scappare?

Gli esperti però evidenziano che il numero di tonnellate di greggio sotto inchiesta sembrerebbe eccessivo per soli due anni, visto che in un anno Saras lavora circa 14 milioni di tonnellate e con una ...

Gli esperti: "Il coronavirus ha rotto l'argine in Italia, bisogna correre ai ripari"

Dovremmo correre ai ripari e aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del 3%». «Avevamo ipotizzato - proseguono gli esperti - che tra mercoledì e giovedì, con l’aumento dei tamponi che ...

Gli esperti però evidenziano che il numero di tonnellate di greggio sotto inchiesta sembrerebbe eccessivo per soli due anni, visto che in un anno Saras lavora circa 14 milioni di tonnellate e con una ...Dovremmo correre ai ripari e aumentare il numero di test per scendere sotto la soglia del 3%». «Avevamo ipotizzato - proseguono gli esperti - che tra mercoledì e giovedì, con l’aumento dei tamponi che ...