Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Diesel

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Brand pionieristico del denim dal suo lancio, nel 1978, oggi Diesel è una delle firme Made in Italy più conosciute al mondo, dalla moda al lifestyle. Un’azienda che non sta mai ferma, quella creata da Renzo Rosso, e che si muove a grandi passi attraverso l’innovazione, tanto nei materiali – come dimostra l’ultima collaborazione con Polygiene per i jeans antivirali – quanto da un punto di vista stilistico: inaugurando un nuovo capitolo della sua storia, Diesel ha appena svelato il suo nuovo direttore creativo, il designer belga Glenn Martens, che supervisionerà infatti non solo lo stile del marchio, ma anche la comunicazione, l’interior design, e più generale la creatività globale.