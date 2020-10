Giugliano | dopo gli attacchi in campagna elettorale la stampa chiede rispetto per il proprio lavoro

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Al termine di una intensadai toni spesso sopra le righe, riteniamo opportuna una riflessione sul ruolo di noi operatori dell’informazione. Il numero crescente di testate giornalistiche operanti sul territorio ha portato auna ricchezza culturale, neldi tutte le posizioni e le idee. In queste settimane abbiamo però assistito ad … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RedazioneTvcity : Giugliano: tenta la fuga dopo sorpasso contromano, arrestato 27enne - - pascar21 : Dopo #ADL infetto e senza mascherina alla riunione di Lega... Una società di Pulcinella!!! #cinepanettonenapoletano… - LAPOmata : RT @noianononhodet1: @faberskj @mike_fusco l'obbligo di domicilio dopo una settimana..la prova della malafede... E non solo sono andati ogn… - noianononhodet1 : @faberskj @mike_fusco l'obbligo di domicilio dopo una settimana..la prova della malafede... E non solo sono andati… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giugliano, due rapinatori arrestati dai carabinieri dopo inseguimento -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano dopo

Il Meridiano News

Non ha voluto attendere che la fila di auto davanti a sé riprendesse la circolazione e così ha ingranato la prima e ha sorpassato tutti, contromano. Peccato per lui che dall’altro senso di marcia arri ...Il 12 settembre in piazzale Libia a Milano un appartamento al piano terra di un palazzo esplode: all'interno un uomo è avvolto dalle fiamme.