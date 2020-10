Giro-Italia-2020: Arnaud Démare vince la 6 tappa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Oggi 8 Ottobre si è corsa la sesta tappa del Giro Rosa per eccellenza chiamato semplicemente il Giro-Italia-2020. Il vincitore è stato Arnauld Démare che per la seconda volta vince una tappa del Giro d’Italia. Michael Matthews è arrivato secondo e Fabio Felline terzo, Almeida invece ha mantenuto la maglia rosa. Leggi anche: Giro-D’Italia 2020: Filippo Ganna vince la 5 tappa e fa il bis Giro-Italia-2020: la sesta tappa Arnaud Démare ha conquistato la sua seconda tappa in questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 ottobre 2020) Oggi 8 Ottobre si è corsa la sestadelRosa per eccellenza chiamato semplicemente il. Il vincitore è stato Arnauld Démare che per la seconda voltaunadeld’. Michael Matthews è arrivato secondo e Fabio Felline terzo, Almeida invece ha mantenuto la maglia rosa. Leggi anche:-D’: Filippo Gannala 5e fa il bis: la sestaDémare ha conquistato la sua secondain questo ...

