Giro d’Italia, sesta tappa a Demare. Almeida sempre in rosa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il francese Arnaud Demare bissa il successo di Villafranca Tirrena e vince anche la sesta tappa del 103esimo Giro d'Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri. Secondo classificato l'australiano Michael Matthews (Team Sunweb), terzo l'italiano Fabio Felline (Astana). Delude Sagan. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale."E' stato magnifico, effettivamente la volata è stata difficilissima - ha detto Demare all'arrivo - A due chilometri dalla fine ero al limite, ho perso qualche posizione nel gruppo ma poi ho recuperato grazie all'aiuto dei miei compagni. Quando ho lanciato la volata sapevo che sarei arrivato fino in fondo. Complimenti alla squadra che ha fiducia in me e mi ha ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il francese Arnaudbissa il successo di Villafranca Tirrena e vince anche ladel 103esimod'Italia di ciclismo, da Castrovillari (Cosenza) a Matera, lunga 188 chilometri. Secondo classificato l'australiano Michael Matthews (Team Sunweb), terzo l'italiano Fabio Felline (Astana). Delude Sagan. Il portoghese Joaoha conservato la magliadi leader della classifica generale."E' stato magnifico, effettivamente la volata è stata difficilissima - ha dettoall'arrivo - A due chilometri dalla fine ero al limite, ho perso qualche posizione nel gruppo ma poi ho recuperato grazie all'aiuto dei miei compagni. Quando ho lanciato la volata sapevo che sarei arrivato fino in fondo. Complimenti alla squadra che ha fiducia in me e mi ha ...

