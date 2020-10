Giornata europea dell’arte rupestre preistorica, tavola rotonda dell’Università del Salento Oggi pomeriggio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: In occasione della “european Day of Rock Art”, la Giornata europea dell’Arte rupestre preistorica, il Dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento ha organizzato una tavola rotonda sul patrimonio preistorico pugliese: appuntamento venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 16, online su https://bit.ly/3iDn1oJ. Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, della Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto Maria Piccarreta e del Direttore del Dipartimento di Beni culturali Raffaele Casciaro, sono previste le relazioni degli studiosi UniSalento Ida Tiberi ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del: In occasione della “n Day of Rock Art”, ladell’Arte, il Dipartimento di Beni culturali dell’Università delha organizzato unasul patrimonio preistorico pugliese: appuntamento venerdì 9 ottobre 2020, alle ore 16, online su https://bit.ly/3iDn1oJ. Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, della Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto Maria Piccarreta e del Direttore del Dipartimento di Beni culturali Raffaele Casciaro, sono previste le relazioni degli studiosi UniIda Tiberi ...

GassmanGassmann : Oggi è la giornata in memoria delle vittime dell’emigrazione. Il Mediterraneo come altri mari, accoglie i corpi di… - UNHCRItalia : Oggi nella Giornata della Memoria e dell'Accoglienza siamo a Lampedusa per commemorare le vittime del tragico naufr… - TonideGiorgi : GIOVEDI 8 OTT h 18 TEATRO STABILE-POTENZA : Giornata del Dialogo Interculturale. “Cittadini dello stesso pianeta”,… - BarberisBruna : RT @Cisl_ER: #6ottobre #CislCgilUil ER insieme alle associazioni per indire la prima giornata europea per il riconoscimento dei diritti dei… - RespSocialeRai : RT @superabileinail: Il 10 ottobre si celebra la giornata europea della #SindromeXFragile, malattia genetica rara da ritardo mentale lieve-… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata europea Oggi si celebra la Giornata europea delle Fondazioni Secondo Welfare Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Oil & Gas

Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un ...

LA GIORNATA ROMA Nei giorni in cui in Europa e nel mondo si assiste a una vera

E così, mentre la Spagna - insieme alla Francia - guida la triste classifica europea dei contagi, le misure di contenimento del virus imposte dal governo alla Capitale e ad altre nove città della ...

Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un ...E così, mentre la Spagna - insieme alla Francia - guida la triste classifica europea dei contagi, le misure di contenimento del virus imposte dal governo alla Capitale e ad altre nove città della ...