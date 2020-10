Giornale radio sociale, edizione del 8 ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020)

FitLombardia : RT @FitCisl: #7ottobre Domattina 8 ottobre @salvopellecchia interviene al Giornale Radio su @Radio1Rai per parlare della situazione di @Ali… - glarizza59 : RT @FitCisl: #7ottobre Domattina 8 ottobre @salvopellecchia interviene al Giornale Radio su @Radio1Rai per parlare della situazione di @Ali… - FitSicilia_cisl : RT @FitCisl: #7ottobre Domattina 8 ottobre @salvopellecchia interviene al Giornale Radio su @Radio1Rai per parlare della situazione di @Ali… - TgrAltoAdige : Alle 7 e 40 su @RaiTre a #BuongiornoRegione commenteremo la #rassegna #stampa assieme al direttore dell'Alto Adige… - fit_campania : RT @FitCisl: #7ottobre Domattina 8 ottobre @salvopellecchia interviene al Giornale Radio su @Radio1Rai per parlare della situazione di @Ali… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio Giornale radio sociale, edizione del 7 ottobre 2020 Dire Palazzo Beltrani, oggi la presentazione del nuovo romanzo di Anna Giurickovic Dato: "Il grande me"

Giovedì 8 ottobre, ore 18:30, il Palazzo delle Arti “Beltrani” ospita la presentazione del nuovo romanzo di Anna Giurickovic Dato, “Il grande me&rd ...

Nuovi bus a Trani, definitiva l'aggiudicazione della fornitura alla emiliana Evobus

È definitiva l'aggiudicazione per la fornitura di quattro nuovi bus al Comune di Trani, prossimi a transitare nel parco mezzi di Amet (gestore del Trasporto pubblico locale) in favore della s ...

Giovedì 8 ottobre, ore 18:30, il Palazzo delle Arti “Beltrani” ospita la presentazione del nuovo romanzo di Anna Giurickovic Dato, “Il grande me&rd ...È definitiva l'aggiudicazione per la fornitura di quattro nuovi bus al Comune di Trani, prossimi a transitare nel parco mezzi di Amet (gestore del Trasporto pubblico locale) in favore della s ...