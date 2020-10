Giacenze vino italiano: 35,8 milioni di ettolitri, calo dell’1,2% in una settimana (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aggiornati i dati sulle Giacenze di vino italiano. Sono 35,8 milioni di ettolitri di vino in giacenza negli stabilimenti enologici italiani, in calo del 1,2% in una sola settimana, e del 3% rispetto al 30 settembre di un anno fa. In riduzione anche i depositi di olio di oliva rispetto all’ultima rilevazione, anche se si tratta di numeri ancora molto altri, superiori del 47,6 % rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Si tratta dei report “Cantina Italia” e “Frantoio Italia”, redatti dall’Icqrf, l’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle Politiche Agricole, a cadenza settimanale da quando è scoppiata l’emergenza Covid 19 in Italia. L’obiettivo è ... Leggi su winemag (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aggiornati i dati sulledi. Sono 35,8didiin giacenza negli stabilimenti enologici italiani, indel 1,2% in una sola, e del 3% rispetto al 30 settembre di un anno fa. In riduzione anche i depositi di olio di oliva rispetto all’ultima rilevazione, anche se si tratta di numeri ancora molto altri, superiori del 47,6 % rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Si tratta dei report “Cantina Italia” e “Frantoio Italia”, redatti dall’Icqrf, l’Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero delle Politiche Agricole, a cadenzale da quando è scoppiata l’emergenza Covid 19 in Italia. L’obiettivo è ...

Almeno per il vino possiamo dirlo: il 2020 è stata un’ottima annata. Qualità delle uve buona, se non ottima, e in alcuni casi eccellente: questi i primi dati della vendemmia. La quantità è in linea co ...

L’Abruzzo «dichiara guerra» al vino da tavola senza etichette

Il 60% della produzione locale è ancora indifferenziata spiega il presidente del Consorzio di tutela vini Valentino Di Campli:?«Dobbiamo creare le condizioni per ridurre questa percentuale di un terzo ...

