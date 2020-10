GF Vip, Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco: parole al vetriolo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Adua Del Vesco potrebbe essere sul punto di perdere una delle sue maggiori sostenitrici: Eva Grimaldi. L’attrice, molto legata a Garko da una profonda amicizia, si è dichiarata delusa da alcuni comportamenti della ragazza all’interno della Casa. Le parole su Gabriel Garko Eva Grimaldi è stata per anni la fidanzata di Gabriel Garko. In verità oggi è emerso che la loro storia era costituita da un grande affetto, ma non era una vera e propria relazione. Nonostante ciò, i due sono stati molto legati, al punto che Eva Grimaldi avrebbe dichiarato a Chi: “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 ottobre 2020)Delpotrebbe essere sul punto di perdere una delle sue maggiori sostenitrici: Eva. L’attrice, molto legata a Garko da una profonda amicizia, si è dichiarata delusa da alcuni comportamenti della ragazza all’interno della Casa. Lesu Gabriel Garko Evaè stata per anni la fidanzata di Gabriel Garko. In verità oggi è emerso che la loro storia era costituita da un grande affetto, ma non era una vera e propria relazione. Nonostante ciò, i due sono stati molto legati, al punto che Evaavrebbe dichiarato a Chi: “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di ...

