GF Vip | Enock scopre solo dopo 24h che Massimiliano e Adua non stavano insieme | la reazione diverte i fan VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un episodio alquanto bizzarro si è verificato in queste ore al GF Vip e il protagonista è. Nonostante nella precedente messa in onda si sia parlato a lungo della vicenda inerente, il fratello di Balotelli non aveva capito assolutamente nulla. A distanza di 24 ore, infatti, il ragazzo si è reso conto che Morra e la Del Vesco non siano mai stati. La suaha lasciato di stucco il popolo di Twitter, che non ha potuto fare a meno di lanciare hashtag e commenti estremamententi.la verità suL’ingenuità dimostrata daal GF Vip ha toccato il cuore di moltissimi telespettatori del ...