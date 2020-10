‘Gf Vip 5’ | riunione straordinaria della produzione per rivedere la regolarità del televoto che ha condannato all’eliminazione Franceska Pepe? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Le sorprese al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai e delle volte vanno oltre l’immaginabile. Infatti, gli autori del programma stanno discutendo sul possibile rientro diin Casa. La moera stata eliminata lunedì scorso ed era subito tornata sui social per festeggiare la libertà. Non erano mancate polemiche riguardo la sua eliminazione: molti fan spagnoli del Gf Vip avevano votato a favore di Adua Del Vesco per salvarla, provocando l’ira dei telespettatori italiani. L’ira, poi, si era trasformata in un vero e proprio esposto del Codacons contro Mediaset, affinché venissero accertate eventuali irregolarità relative al. Infatti, il regolamento del Gf proibisce di fatto il voto dall’estero. A tal proposito, come riporta il quotidiano ...