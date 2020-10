Gerry Scotti | avete mai visto suo figlio? I due sono identici

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020)è un famoso conduttore molto amato dal pubblico, in queste settimane è impegnato nella conduzione di ‘Chi vuol essere milionario?’, mamaisuo? I due, Fonte foto: GettyImagesè tra i conduttori più amati del panorama televisivo italiano e tra i tanti impegni del noto personaggio in queste settimane è impegnato nella conduzione di ‘Chi vuol essere milionario?‘; mamaisuo? I duepraticamente. Come sicuramente i suoi fan già sapranno, il ...