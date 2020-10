Geroge Clooney | Gli italiani mi hanno cambiato | da loro ho imparato a rallentare e godermi la vita

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) “La casa in Italia mi ha”. Non è un segreto che Georgeami trascorrere il suo tempo nella sua villa sul Lago di Como e in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, l’attore ha raccontato come questo vissuto italiano abbia trasformato la sua, in meglio. “Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho. Osservandoli dopo una giornata di lavoro, mettersi a tavola, un buon vino, chiacchiere, amici, è gente che si da godere la, sa come celebrarla”si sente fortunato e lo ripete più volte nel corso dell’intervista, ricordando da dove è partito: “Da ragazzo ho tagliato il tabacco per 3 dollari ...