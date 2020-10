Genoa, Schöne fuori dalla lista dei 25: l’agente attacca il club e Faggiano. Il motivo… (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' stato escluso dalla lista dei 25 consegnata dal Genoa alla Lega Serie A.Stiamo parlando di Lasse Schöne. Il centrocampista danese, fra i tesserati risultati positivi al Coronavirus, è fuori dal progetto tecnico di Rolando Maran e dai piani del Grifone. Una scelta, quella della società ligure, che è diretta conseguenza della mancata cessione del calciatore.caption id="attachment 789481" align="alignnone" width="300" Genoa CFC v Atalanta BC - Serie A/caption"Una decisione dolorosa ma necessaria - ha spiegato il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano -, abbiamo voluto dare un segnale preciso. Dal punto di vista tecnico un mese fa avevamo deciso di puntare su Badelj e lo avevamo comunicato a Schone. Sono state fatte altre scelte, questa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) E' stato esclusodei 25 consegnata dalalla Lega Serie A.Stiamo parlando di Lasse Schöne. Il centrocampista danese, fra i tesserati risultati positivi al Coronavirus, èdal progetto tecnico di Rolando Maran e dai piani del Grifone. Una scelta, quella della società ligure, che è diretta conseguenza della mancata cessione del calciatore.caption id="attachment 789481" align="alignnone" width="300"CFC v Atalanta BC - Serie A/caption"Una decisione dolorosa ma necessaria - ha spiegato il direttore sportivo del, Daniele-, abbiamo voluto dare un segnale preciso. Dal punto di vista tecnico un mese fa avevamo deciso di puntare su Badelj e lo avevamo comunicato a Schone. Sono state fatte altre scelte, questa ...

