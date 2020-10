Gabriel Garko esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: si chiama Gaetano (FOTO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriel Garko insieme al nuovo fidanzato Gaetano Dopo il coming out fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e successivamente a Verissimo, ora Gabriel Garko si sente libero di fare quello che vuole, ovviamente sentimentalmente parlando. Infatti, di recente l’attore torinese si è mostrato in pubblico senza dover più nascondere nulla al fianco della persona che gli fa battere il cuore. Nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, il professionista piemontese dove annunciava di essere stato fidanzato per ben undici anni con Riccardo, oggi sembra esserci una nuova fiamma. Stiamo parlando di Gaetano, un 23enne di origini napoletane che lavora presso l’aeroporto di Milano ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 ottobre 2020)insieme alDopo il coming out fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e successivamente a Verissimo, orasi sente libero di fare quello che vuole, ovviamente sentimentalmente parlando. Infatti, di recente l’attore torinese si è mostrato in pubblico senza dover più nascondere nulla al fianco della persona che gli fa battere il cuore. Nel corso dell’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, il professionista piemontese dove annunciava di essere statoper ben undici anni con Riccardo, oggi sembra esserci una nuova fiamma. Stiamo parlando di, un 23enne di origini napoletane che lavora presso l’aeroporto di Milano ...

