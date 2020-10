Gabriel Garko e il nuovo fidanzato Gaetano Salvi, «una bellissima storia» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriel Garko, che ha da poco fatto coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5, ospite di Verissimo qualche giorno fa ha svelato che è stato fidanzato in segreto, per undici anni, con un ragazzo di nome Riccardo. E che dopo la recente rottura con Gabriele Rossi («La storia si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti») oggi ha un nuovo amore: «Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata». Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriel Garko, che ha da poco fatto coming out nella casa del Grande Fratello Vip 5, ospite di Verissimo qualche giorno fa ha svelato che è stato fidanzato in segreto, per undici anni, con un ragazzo di nome Riccardo. E che dopo la recente rottura con Gabriele Rossi («La storia si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti») oggi ha un nuovo amore: «Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata».

zazoomblog : Grande Fratello da Gabriel Garko al “caso” Morra: la triste narrazione del mondo LGBT - #Grande #Fratello #Gabriel… - __ItsVale__ : RT @hugscarrots: Dov'è la coerenza degli opinionisti di #Pomeriggio5 che, parlando del #GFVIP, prima attaccano Tommaso Zorzi per la battuta… - Eden_253 : RT @hugscarrots: Dov'è la coerenza degli opinionisti di #Pomeriggio5 che, parlando del #GFVIP, prima attaccano Tommaso Zorzi per la battuta… - breezystattoos : La mattina la passo a leggere i commenti di mia zia su una pagina fb di Gabriel Garko con il profilo di mio zio per… - zazoomblog : Gabriel Garko da Silvia Toffanin ha voluto chiarire una volta per tutte - #Gabriel #Garko #Silvia #Toffanin -