Furti nei centri commerciali | due georgiani arrestati in Valle Caudina

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (Bn), costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, nella serata di ieri, lungo la SS7 Appia, hanno proceduto al controllo di un veicolo con targa francese con all’interno due cittadini originari della Georgia, entrambi 35enni e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. A seguito di perquisizione veicolare, all’interno del cofano, venivano rinvenuti 5 giubbotti di varie marche e 5 camicie, tutti capi di abbigliamento muniti di antitaccheggio. Inoltre sul sedile posteriore venivano rinvenute due buste in cartone, appositamente modificate con carta stagnola per rendere inefficace i rilevatori antitaccheggio. Successivamente, a seguito di ...

