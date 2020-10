Freedom – Oltre il confine, anticipazioni puntata in onda il 9 ottobre su Italia 1 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Freedom – Oltre il confine, anticipazioni puntata di venerdì 9 ottobre 2020 alle 21:20 su Italia 1, con Roberto Giacobbo. Continua l’appuntamento settimanale con Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. L’appuntamento con la quinta puntata è per venerdì 9 ottobre alle 21:20 circa su Italia 1. Vediamo gli argomenti della puntata in onda stasera. Freedoom Oltre il confine, la quinta puntata del 9 ottobre Nella quarta puntata ci sarà un approfondimento sul ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020)ildi venerdì 92020 alle 21:20 su1, con Roberto Giacobbo. Continua l’appuntamento settimanale conil, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. L’appuntamento con la quintaè per venerdì 9alle 21:20 circa su1. Vediamo gli argomenti dellainstasera. Freedoomil, la quintadel 9Nella quartaci sarà un approfondimento sul ...

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: La divulgazione pop di #Freedom Oltre il confine e #RobertoGiacobbo questa settimana ci conduce in Egitto e in Italia,… - SAGTriesteCAI : ?un'altra troupe in Grotta Gigante? ?? ?di chi si tratterà questa volta? ?? ?? VENERDI' 9.10 la @grottagigante su Ita… - tuttotv_info : Freedom di Roberto Giacobbo, puntata di venerdì 9 ottobre 2020 - Freedom di Roberto Giacobbo, puntata di venerdì 9… - 950Alpa : @saveriolakadima @Freedom_EgyAcc @ANPI_Scuola @GiulioSiamoNoi @BaheyHassan @ANPIBsCarmine @ODNDItalia @Ibrahimheggi… - Carmela_oltre : RT @Carmela_oltre: @saveriolakadima @Freedom_EgyAcc @ANPI_Scuola @GiulioSiamoNoi @BaheyHassan @ANPIBsCarmine @ODNDItalia @Ibrahimheggi @Ita… -