Freaks Out: nel poster ufficiale tutti i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo l'anteprima del trailer, arriva anche il poster di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti, distribuito da 01 Distribution a poche ore dall'anteprima del trailer, che arriverà, completo, il prossimo 13 ottobre. Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e Giancarlo Martini saranno Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, un gruppo di amici fraterni in una Roma sconvolta dalla seconda guerra mondiale. Siamo nel '43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano.

