Francesca Cipriani finisce in tribunale per il Divino Otelma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Cipriani finisce in tribunale a causa del Divino Otelma, con cui ha preso parte all’edizione 2019 de “L’Isola dei Famosi”. Alla Cipriani è arrivata una lettera da parte dell’avvocato del Divino Otelma, con cui tra l’altro aveva un rapporto di amicizia. Francesca Cipriani e il Mago Otelma sono naufragati insieme sull’Isola dei Famosi. Durante una prova la Cipriani l’ha spinto e lui è caduto su una struttura di legno costringendolo a cure mediche e lui, secondo le indiscrezioni, sarebbe in cerca di risarcimento: “Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 8 ottobre 2020)ina causa del, con cui ha preso parte all’edizione 2019 de “L’Isola dei Famosi”. Allaè arrivata una lettera da parte dell’avvocato del, con cui tra l’altro aveva un rapporto di amicizia.e il Magosono naufragati insieme sull’Isola dei Famosi. Durante una prova lal’ha spinto e lui è caduto su una struttura di legno costringendolo a cure mediche e lui, secondo le indiscrezioni, sarebbe in cerca di risarcimento: “Ilmi ha scritto una lettera ...

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Francesca Cipriani citata in tribunale dal Divino Otelma - petruzzecorrado : RT @pomeriggio5: Un’icona della nostra #cabinarossa, Francesca Cipriani è tornata e con una super news! ?? #Pomeriggio5 - ChiodiJessica : RT @Iperborea_: Gelato: Il video risale in realtà al 2018, ma diventa virale quest'anno, grazie soprattutto alle parodie di TikTok. Voglio… - tempoweb : Il Divino #Otelma querela la showgirl. Lei sotto choc: vuole soldi, ecco perché - conglomerato : Il Divino Otelma ha querelato Francesca Cipriani per questo: -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani, in tribunale per il Divino Otelma: «Mi ha scritto il suo avvocato, un fulmine a ciel sereno» Leggo.it Anna Boschetti tra i vip: cena speciale con loro al ristorante di Andrea

Anna Boschetti continua a far parlare di sé per alcuni video social, in cui si vede l'ex concorrente di Temptation Island a cena con dei vip ...

La formazione di Confartigianato fa lavorare l’80% dei corsisti

Secondo una statistica elaborata da Confartigianato Imprese Macerata, circa l’80% delle persone che hanno frequentato i corsi di formazione di Confartigianato attraverso Imprendere srl hanno poi acqui ...

Anna Boschetti continua a far parlare di sé per alcuni video social, in cui si vede l'ex concorrente di Temptation Island a cena con dei vip ...Secondo una statistica elaborata da Confartigianato Imprese Macerata, circa l’80% delle persone che hanno frequentato i corsi di formazione di Confartigianato attraverso Imprendere srl hanno poi acqui ...