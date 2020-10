Francavilla Fontana: 60enne picchiata, finita all’ospedale. Arrestato il maarito Accusa: maltrattamenti in famiglia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 60enne del luogo, hanno Arrestato il marito 59enne, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, in seguito a un intervento eseguito nella tarda serata di ieri presso l’abitazione familiare, richiesto dalla querelante, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale 2014-2020, messe in atto dal prevenuto. Nell’occorso, la donna, trasportata presso il pronto soccorso del locale ospedale civile, è stata riscontrata affetta da “trauma cranico facciale, trauma detrattivo/distorsivo polso e mano destra, trauma contusivo lombosacrale toracico posteriore e della ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della di, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da unadel luogo, hannoil marito 59enne, perin. In particolare, in seguito a un intervento eseguito nella tarda serata di ieri presso l’abitazione familiare, richiesto dalla querelante, ha fatto emergere ripetute violenze fisiche e verbali, nell’arco temporale 2014-2020, messe in atto dal prevenuto. Nell’occorso, la donna, trasportata presso il pronto soccorso del locale ospedale civile, è stata riscontrata affetta da “trauma cranico facciale, trauma detrattivo/distorsivo polso e mano destra, trauma contusivo lombosacrale toracico posteriore e della ...

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Fontana Passa il giro d'Italia: venerdì 9 ottobre tutte le scuole saranno chiuse BrindisiReport Serie C: la Virtus Francavilla Fontana pareggia con la Vibonese, il Monopoli non gioca a Trapani

Solo un punto nelle prime tre giornate per la Virtus Francavilla Fontana. Il Monopoli non ha giocato a Trapani dopo che i siciliani sono stati esclusi dal campionato per gravi problemi economici. Le g ...

Donna in ospedale con traumi al cranio, al polso e alle spalle: arrestato marito violento

Ancora una storia di violenze fisiche e verbali: è accaduto a Francavilla Fontana, dove è stato denunciato un 59enne del luogo per maltrattamenti in famiglia ...

