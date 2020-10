Fortnite Stagione 4: Guida alle Sfide (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente iniziata. A seguire vi riportiamo tutte le Guide della Stagione, le quali verranno aggiornate ogni Settimana, con i video per trovare tutte le monete XP, completare le Schede Punti e sbloccare Stili per le Skin del Pass Battaglia e non solo. Guida alle Sfide della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 Raccogli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose La Sfida vi richiede di raccogliere gli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose, quindi scendete sui vari edifici per raccoglierli, potete farlo in qualsiasi modalità. Elimina i robot di Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet Questa Sfida non può essere fatta in Rissa a Squadre, tutto quello che dovete fare ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 8 ottobre 2020) La4 diCapitolo 2 è finalmente iniziata. A seguire vi riportiamo tutte le Guide della, le quali verranno aggiornate ogni Settimana, con i video per trovare tutte le monete XP, completare le Schede Punti e sbloccare Stili per le Skin del Pass Battaglia e non solo.della4 diCapitolo 2 Raccogli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose La Sfida vi richiede di raccogliere gli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose, quindi scendete sui vari edifici per raccoglierli, potete farlo in qualsiasi modalità. Elimina i robot di Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet Questa Sfida non può essere fatta in Rissa a Squadre, tutto quello che dovete fare ...

