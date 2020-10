Forti incentivi alla crescita Sarà una Manovra espansiva Varrà 36-37 miliardi | di cui 14 sono fondi Ue La senatrice Accoto M5S | “Nessun Sussidistan”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La“arriverà per tempo e con molte sorprese positive per famiglie e imprese”. A parlare, smontando una delle maggiori preoccupazioni avanzate dalle opposizioni di Centrodestra, è laRossella, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione bilancio di Palazzo Madama. Siete appena usciti da una faticosa approvazione del Dl agosto e dal Governo vi è arrivata una Nadef che aggiorna in peggio alcune stime economiche per il 2020. Noncerto le migliori condizioni per avvicinarsi… “Mi dica quale altro Paese si avvicina al 2021 senza difficoltà. La realtà è che, nel momento complicato che stiamo vivendo, siamo stati in grado di sfruttare grandi opportunità. Mi faccia ...