Formula 1, un caso di coronavirus nel team Mercedes: “Non si tratta di Hamilton o Bottas” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Formula 1, un caso di coronavirus nel team Mercedes. La squadra precisa: “Non si tratta di Bottas o Hamilton”. ROMA – Il Covid-19 ritorna in Formula 1: un caso di coronavirus nel team Mercedes. La positività è stata registrata alla vigilia del Gran Premio dell’Eifel, con il membro della squadra che è stato subito sottoposto in isolamento. La scuderia campione del mondo ha immediata precisato che non si tratta di Bottas o Hamilton. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali positività nel gruppo. Il contatto con la Fia è quotidiano e non ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020)1, undinel. La squadra precisa: “Non sidi Bottas o”. ROMA – Il Covid-19 ritorna in1: undinel. La positività è stata registrata alla vigilia del Gran Premio dell’Eifel, con il membro della squadra che è stato subito sottoposto in isolamento. La scuderia campione del mondo ha immediata precisato che non sidi Bottas o. Sono in corso tutti gli accertamenti delper verificare eventuali positività nel gruppo. Il contatto con la Fia è quotidiano e non ...

Sebastian ricorda la prima volta in cui ha affrontato il "vecchio Nurburgring", parla del progetto Aston Martin e supporta la corsa di Mick Schumacher verso la Formula 1: 'Merita la sua opportunità' ...

Formula 1, Mercedes: c'è un positivo al Covid-19

Un positivo al Covid-19 nel team Mercedes. Ad annunciarlo è stato lo stesso team di Brackley. Il soggetto in questione non è uno dei piloti e attualmente si trova in isolamento. Il team guidato da sta ...

