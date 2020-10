Formula 1 - GP Eifel, si torna al Nürburgring dopo sette anni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Mondiale di Formula 1 torna a essere grande protagonista del fine settimana di motori, con l'inedito Gran Premio dell'Eifel, undicesima prova del campionato 2020. Si corre sul tracciato del Nürburgring, dove la F.1 manca dal 2013.Meteo imprevedibile. Non è il "L'inferno Verde" diventato mito nella golden era del motorsport, ma il Nürburgring conserva comunque tutte le caratteristiche del tracciato classico che tanto piace ai piloti così come al pubblico. Per la prima volta quest'anno, i piloti si ritroveranno per lintero fine settimana ad affrontare delle condizioni meteo particolarmente rigide, con temperature ambientali tra gli 8 e i 10 gradi, frequenti precipitazioni e vento. Questo lascia pensare a un weekend particolarmente intenso e imprevedibile, in cui tutto può succedere. Il circuito misura 5,1 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Mondiale dia essere grande protagonista del fine settimana di motori, con l'inedito Gran Premio dell', undicesima prova del campionato 2020. Si corre sul tracciato del Nürburgring, dove la F.1 manca dal 2013.Meteo imprevedibile. Non è il "L'inferno Verde" diventato mito nella golden era del motorsport, ma il Nürburgring conserva comunque tutte le caratteristiche del tracciato classico che tanto piace ai piloti così come al pubblico. Per la prima volta quest'anno, i piloti si ritroveranno per lintero fine settimana ad affrontare delle condizioni meteo particolarmente rigide, con temperature ambientali tra gli 8 e i 10 gradi, frequenti precipitazioni e vento. Questo lascia pensare a un weekend particolarmente intenso e imprevedibile, in cui tutto può succedere. Il circuito misura 5,1 ...

