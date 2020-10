Focaccia barese | la ricetta di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non perdete ladelladi oggi 8 ottobre 2020 diper le ricette di E’. Ricette del giovedì con Antonella Clerici ecomeè in cucina su Rai 1 ogni giorno pronto a rinfrescare il lievito madre. Cosa si prepara oggi con farina e lievito? La golosacon tanto olio, olive e pomodorini. In piùaggiunge il ripieno di mortadella e mozzarella ma è buonissima anche semplice. Ecco la superdi oggi per E’, laper fare la ...

Dal 9 al 18 ottobre tutti gli Eataly diventano palcoscenico di una grande festa in cui assaggiare ogni giorno tutte le pizze d’Italia, partendo dalla Pizza Eataly fino a esplorare le tante declinazion ...buona come la focaccia barese, limpida come il mare della costa salentina e azzeccosa (a volte pure troppo!) come le cozze tarantine". Come spesso accade, la sua storia diffusa da Inchiostro di Puglia ...