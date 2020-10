Fiorentina, rabbia sui social: insultato il fratello di Chiesa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus, alcuni tifosi della Fiorentina hanno preso di mira il fratello Lorenzo sui social. Il fratello di Federico Chiesa, Lorenzo, è stato preso di mira da alcuni tifosi della Fiorentina che lo hanno insultato sui social. La vicenda è stata riportata dal Correre Fiorentina segnalando come gli insulti siano arrivati sotto forma di commenti ad alcuni dei suoi post più recenti su Instagram. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il passaggio di Federicoalla Juventus, alcuni tifosi dellahanno preso di mira ilLorenzo sui. Ildi Federico, Lorenzo, è stato preso di mira da alcuni tifosi dellache lo hannosui. La vicenda è stata riportata dal Correresegnalando come gli insulti siano arrivati sotto forma di commenti ad alcuni dei suoi post più recenti su Instagram. Leggi su Calcionews24.com

